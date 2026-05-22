Babadağ, Türkiye\'nin dört bir yanından gelecek 100 dağcıyı ağırlayacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Salbakos Yolu Etkinliği kapsamında, Denizli'nin Babadağ ilçesinde 23-24 Mayıs tarihlerinde çadır kampı düzenlenecek. 19 farklı ilden 100 sporcu, 230 kilometrelik Salbakos Kültür Yolu'nda doğa ve sporla buluşacak.

Denizli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Babadağ, önemli bir doğa sporları organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçe sınırlarından geçen ve toplam 230 kilometre uzunluğa sahip Salbakos Kültür Yolu, 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek doğa tutkunlarını ağırlayacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Salbakos Yolu Etkinliği kapsamında düzenlenecek çadır kampına, 19 farklı ilden 100 profesyonel sporcu katılacak. İki gün sürecek etkinlik boyunca katılımcılar, Salbakos Yolu'nun eşsiz parkurlarında yürüyüş yaparak bölgenin doğal ve tarihi zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Babadağ'ın doğa sporları turizmine katkı sağlaması hedeflenen organizasyonun, ilçenin tanıtımına da önemli destek sunması bekleniyor. Sporcular, kamp süresince hem doğayla iç içe vakit geçirecek hem de Babadağ'ın kültürel ve sosyal değerlerini yakından tanıma imkanı elde edecek.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Başkan Kumral, "İlçemiz sınırlarından geçen 230 kilometrelik Salbakos Kültür Yolu, doğa ve spor tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Salbakos Yolu Etkinliği kapsamında, 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde ilçemizde çadır kampı gerçekleştirilecektir. Doğa, tarih ve sporun buluşacağı bu özel etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerini kullandı.

Kumral ayrıca organizasyona katkı sunan Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkililerine ve etkinliğe katılacak sporculara teşekkür ederek, etkinliğin Babadağ'ın doğa turizmi potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti. - DENİZLİ