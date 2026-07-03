Babadağ'da 57 Bin Yamaç Paraşütü Uçuşu - Son Dakika
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Babadağ'da 57 Bin Yamaç Paraşütü Uçuşu

Babadağ\'da 57 Bin Yamaç Paraşütü Uçuşu
03.07.2026 11:35
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Fethiye'nin Babadağ'ında yılın ilk yarısında 57 bin 863 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yılın ilk yarısında 57 bin 863 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinden Babadağ'da yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 57 bin 863 yamaç paraşütü uçuşu, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, AA muhabirine, Fethiye'de en güzel aktivitelerin başında yamaç paraşütünün geldiğini söyledi.

Yılın ilk 6 ayında 57 bin 863 kişinin gökyüzünden harika Ölüdeniz manzarasını izlediğini dile getiren Şekerci, "Geçen yılın aynı dönemine göre uçuş sayısında yüzde 5'lik artış söz konusu. Fethiye, birçok aktivitede olduğu gibi yamaç paraşütü konusunda da iddiasını yine ispatlamış oldu. Biz de uçmak isteyen herkesi gökyüzüne davet ediyoruz." dedi.

Uçuşta ilk sırayı Türklerin aldığını, sıralamanın Çinliler ve İngilizlerle devam ettiğini belirten Şekerci, bu yıl Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerden de uçuş deneyimi yaşayanların olduğunu anlattı.

"Yamaç paraşütü, oldukça güvenli bir spor"

Fethiye'nin yamaç paraşütü tanıtımını her ülke ve platformda en iyi şekilde yaptığını vurgulayan Şekerci, şunları kaydetti:

"Yamaç paraşütü yapmaya gelenler, her zaman ilk anda tedirginlik yaşıyor. Bu, çok doğal. Her geçen gün yamaç paraşütüne ilgi artarak devam ediyor. Yamaç paraşütü, oldukça güvenli bir spor. Kente gelenlerin bu deneyimi yaşaması bizi oldukça mutlu ediyor. Geçen yıla göre yaşanan yüzde 5'lik artış, henüz sezon başında olunmasına rağmen sayıların yukarı yönde gideceğinin ifadesi. Tedirgin olan, aklında soru işareti olanlar, en azından bir kez uçsun ki bu sporun güzelliği ve güvenliğini daha iyi anlayacaklardır."

"Yamaç paraşütü, çok güzel bir deneyim"

Almanya'da yaşayan Açelya Örgün (23), daha önce tatile de geldiği Fethiye'de ilk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu söyledi.

Uçuşunun çok güzel geçtiğini belirten Örgün, "İlk başta korkuyordum, çok heyecanlıydım. Yamaç paraşütü pilotuyla çok güzel bir deneyim yaşadım. Fethiye, zaten çok güzel bir yer, bunu gökyüzünden deneyimlemek gerçekten şahaneydi. O yüzden herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

İlk kez yamaç paraşütüyle uçuş yapan Çinli turistler Lai Peng ile Yuanyue Ping de "Uçuş çok güzeldi. Ülkemize dönünce de herkese bu deneyimi tavsiye edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Fethiye, Turizm, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babadağ'da 57 Bin Yamaç Paraşütü Uçuşu - Son Dakika

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