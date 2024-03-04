Babadağspor, Eskiköyspor\'u mağlup ederek 2\'de 2 yaptı

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Babadağspor, Denizli 2. Amatör Ligi'nin 2.haftasında karşılaştığı Eskiköyspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek lige 2'de 2 yaparak başladı.

Babadağspor Denizli 2.Amatör Ligi 2.haftasında Karşıyaka Saracoğlu Stadı'nda Eskiköyspor'la karşı karşıya geldi. Babadağlıların yoğun ilgi gösterdiği mücadelede Babadağspor 4-2'lik skorla galip geldi. Babadağspor'un gollerini Berkay Birgin (2), İdris Demir ve Recep Bağlan kaydetti. Babadağspor ligin ilk haftasında da Bekilli Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu sonuçla Babadağ ekibi ligde çıktığı 2 maçta da galip gelmiş oldu. Mücadeleyi Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Babadağsporlu taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Başkan Atlı, taraftarlarla birlikte takıma tezahüratlarla destek verdi.

Galibiyeti değerlendiren Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Bu ilçenin takımı sahadan yine galibiyetle ayrıldı. Babadağspor-Eskiköyspor karşılaşmasında üstün performans gösteren futbolcularımızı tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Takımımıza destek veren ve bizlere güç katan değerli taraftarlarımıza da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ