Babadağspor İlk Maçında Bekilli Belediyespor'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Babadağspor İlk Maçında Bekilli Belediyespor'u Mağlup Etti

Babadağspor İlk Maçında Bekilli Belediyespor\'u Mağlup Etti

Denizli 2. Amatör Lig ekiplerinden Babadağspor, ilk maçında Bekilli Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet elde etti. Başkan Atlı, maçı tribünden takip etti.

25.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:05
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Denizli 2. Amatör Lig ekiplerinden Babadağspor, ilk maçta karşılaştığı rakibi Bekilli Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek ilk maçında ilk galibiyetini elde etti. Başkan Atlı, maçı Babadağspor başkanı Selami Kaya ile birlikte tribünden takip etti.

Babadağspor bugün Servergazi Stadında Denizli 2.Amatör ligi ilk maçında Bekilli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve Babadağspor başkanı Selami Kaya da maçı tribünden takip etti. Babadağlıların yoğun ilgi gösterdiği çok sayıda izleyicinin takip ettiği mücadelede, takım sponsorları Mgm Express ve Uğur Çakır da maçı seyredenler arasında yer aldı. Ligde ilk maçına çıkan Babadağspor, rakibi Bekilli Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçta Babadağspor'un galibiyeti getiren gollerini Berkay Bilgin kaydetti.

"Takımımızı yürekten tebrik ediyorum"

Babadağspor'un galibiyeti sonrası açıklamada bulunan Başkan Atlı, "Denizli 2. Amatör Ligi ilk maçımızda sahadan galibiyetle ayrılan takımızı yürekten kutluyorum. Tüm futbolcularımıza teşekkür eder, birlikte nice başarılar elde etmeyi dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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