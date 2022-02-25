Badmington küçükler grup yarışmaları Ayvalık'ta başladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türkiye Badmington Küçükler Grup Yarışmaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başladı.

Ayvalık'ta, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kapalı spor salonunda gerçekleşen Türkiye Badmington Küçükler Grup Yarışmaları, açılış programıyla başlangıç yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda bir konuşma yapan Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan, okul sporlarının önemli bir etabının Ayvalık'ta yapıldığını söyledi.

Etkinliğe katılan sporculara, eğitimcilere, teşekkür eden Balkan, "Bu şampiyonaya katılan çocuklarımız yeni şeyler öğrenecekler ve vizyon kazanacaklardır. Yeni deneyimlere sahip olacaklar ve güzel anılarla buradan ayrılacaklardır. İnşallah bu tür şampiyonalara ev sahiplikleri yaparak bizlerde Ayvalık'ın spor turizmine katkı verebiliriz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Balıkesir Çiğdem Batubey Ortaokulu, Balıkesir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Özel Çanakkale Doğa Ortaokulu, Bursa Özel Mesafe Koleji Ortaokulu, Edirne Atatürk Ortaokulu ve İstanbul Nasreddin Hoca Ortaokulu sporcuları resmi hakemlerin gözetiminde puan mücadelesi yaptı.

Karşılaşmaları Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da seyircilerin arasında izlerken, şampiyona heyecanının yarın sona ereceği öğrenildi.

İstanbul, Edirne, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'den 6 takımın katıldığı yarı final grup müsabakalarında ilk ikiye giren takımların Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde edecek.