Badminton'da şampiyon Aliye Demirbağ

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Yılın Olimpiyat kota puanı veren ilk turnuvası olan, Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası sona erdi. 4 gün süren ve 31 ülkeden 243 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli badmintoncu Aliye Demirbağ, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

İlk turda İtalyalı rakibi Yasmine Hamza'yı 2-0, ikinci turda ABD'li rakibi Jennie Gai 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Aliye Demirbağ, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Arina Marushchak'ı da 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kanadalı Wen Yu Zhang'ı 2-0 yenerek finale çıkan Aliye, finalde ise Ukraynalı Maria Ulitina'yı 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANU ÖZMEKİK: ALİYE DEMİRBAĞ İLE GURUR DUYUYORUZ

Aliye Demirbağ ile gurur duyduklarını ifade eden Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, "2022 yılının ilk uluslararası madalyasını milli badmintoncumuz Aliye Demirbağ ile kazandık. Sporcumuzun şampiyonluğu ile gurur duyuyor, Olimpiyat yolunda kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.