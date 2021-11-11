Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu, 3 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Özmekik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek yönetim kurulundaki görev dağılımını yaptı. Badmin Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;Akif Sıtkı Esen: Başkan Vekili (Teknik)Ümit Örnek: Başkan Vekili (İdari İşler, Personel, SGM, Sosyal Sorumluluk)Nuri Demirci: Asbaşkan (İdari, Teknik, Halkla İlişkiler) Yaşar Demir: Asbaşkan (Teknik)Cihat Yusufoğlu: Asbaşkan (Teknik)Mithat Akar: Asbaşkan (Sponsorluk)Münir Tunç: Asbaşkan (Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk) Ahmet Metin: Asbaşkan (GS İl Müdürlüğü)Memnune Denizhan: Asbaşkan (Bayan Antrenör, Sporcu, GS İl Müdürlüğü) Onur Akman: Asbaşkan (Eğitim, Olimpiyat Havuzu, Yüksek Performans) Haluk Şahin: Asbaşkan (Sponsorluk, İstanbul)Şaban Arifhan Yıldız: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk, İstanbul) Recep Coşkun: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk)Abdulkadir Kocatepe: Asbaşkan (Hukuk, STK, Y.Yönetimler)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı - Son Dakika Spor