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Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

11.11.2021 18:47
Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev dağılımını belli oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev dağılımını belli oldu.

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu, 3 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Özmekik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek yönetim kurulundaki görev dağılımını yaptı. Badmin Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Akif Sıtkı Esen: Başkan Vekili (Teknik)Ümit Örnek: Başkan Vekili (İdari İşler, Personel, SGM, Sosyal Sorumluluk)Nuri Demirci: Asbaşkan (İdari, Teknik, Halkla İlişkiler) Yaşar Demir: Asbaşkan (Teknik)Cihat Yusufoğlu: Asbaşkan (Teknik)Mithat Akar: Asbaşkan (Sponsorluk)Münir Tunç: Asbaşkan (Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk) Ahmet Metin: Asbaşkan (GS İl Müdürlüğü)Memnune Denizhan: Asbaşkan (Bayan Antrenör, Sporcu, GS İl Müdürlüğü) Onur Akman: Asbaşkan (Eğitim, Olimpiyat Havuzu, Yüksek Performans) Haluk Şahin: Asbaşkan (Sponsorluk, İstanbul)Şaban Arifhan Yıldız: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk, İstanbul) Recep Coşkun: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk)Abdulkadir Kocatepe: Asbaşkan (Hukuk, STK, Y.Yönetimler)

- Ankara
Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Murat Özmekik, Badminton, Türkiye, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı - Son Dakika Spor


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