Badminton Milli Takımı Ankara'da kampa girecek - Son Dakika
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Spor

Badminton Milli Takımı Ankara'da kampa girecek

Badminton Milli Takımı Ankara\'da kampa girecek

Badminton Milli Takımı, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen kampta, teknik direktör Barış Boyar yönetiminde 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da kampa girecek. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yer alan milli sporcular, Keçiören ilçesinde gerçekleştirilecek olan kampta yer alacaklar.

21.03.2024 12:07
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Badminton Milli Takımı, 27 Mart-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da kampa girecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde yapılacak ve teknik direktör Barış Boyar yönetimindeki kampta yer alacak milli sporcular şöyle:

Kadınlar: Neslihan Yiğit, Zehra Erdem,Yasemen Bektaş Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Özge Bayrak Sinem Yıldız, Elifnur Demir, Nisa Nur Çimen, Beren Aşkar, Ravza Bodur, Aleyna Korkut, Zeynep Berre Ocakoğlu, Sude Naz Acu.

Erkekler: Emre Lale, Yusuf Yaşar, Serhat Salım, Emre Sönmez, Mehmet Can Töremiş, Veysel Taşdemir, Burak Çeşitcioğlu, Arda Öz Buğra Akta, Gökay Göl.

Kaynak: AA

Türkiye, 27 Mart, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton Milli Takımı Ankara'da kampa girecek - Son Dakika

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