Üye Girişi
Bafra'da "Adalet Kupası" turnuvası - Son Dakika

Bafra'da "Adalet Kupası" turnuvası

11.11.2021 14:53
Bafra'da

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Adalet Kupası" isimli halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Adalet Kupası" isimli halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksu'nun teşvikleriyle ilk defa düzenlenen adliye kurumları arası "Adalet Kupası" halı saha futbol turnuvasının kuraları Başsavcı Olcay Aksu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüphan Kılıç tarafından Bafra Adliyesi'nde çekildi. Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda başlayacak olan turnuva 15 Kasım Pazartesi günü Gençlik Merkezi Halı Sahası'nda start alacak.

Kura çekimi öncesi konuşan Başsavcı Olcay Aksu, "Turnuva ile birlik ve beraberliğimizi arttırmayı, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Centilmenlik içerisinde müsabakaların devam etmesini diliyorum" dedi. - SAMSUN

Bafra'da Adalet Kupası turnuvası
Bafra'da Adalet Kupası turnuvası
Bafra'da Adalet Kupası turnuvası
Bafra'da Adalet Kupası turnuvası

Cumhuriyet, Futbol, Adalet, Bafra, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bafra'da 'Adalet Kupası' turnuvası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kitabında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama 15:47 Kitabında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım 15:39 Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı 15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 15:21 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Merve Boluğur, saçlarını kestirdi 15:08 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi

Son Dakika Haberleri
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
15:37 Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik
15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı
15:21 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
15:17 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik         
15:38
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü         
15:18
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 16:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da "Adalet Kupası" turnuvası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement