Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı - Son Dakika
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Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı

20.06.2022 15:21
Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı

Bafra Belediye Başkanlığı tarafından basketbol, güreş, jimnastik ve atıcılık branşlarında açılacak yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

Bafra Belediye Başkanlığı tarafından basketbol, güreş, jimnastik ve atıcılık branşlarında açılacak yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

8-14 Yaş grubu kız ve erkek çocuklar için açılacak olan başvurular, 1 Temmuz 2022 Cuma günü sona erecek. 4 Temmuz tarihinde başlayacak yaz spor okullarının kayıtları Eski Kapalı Spor Salonu'nda bulunan Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü irtibat bürosunda yapılacak.

Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek yaz spor okulları hakkında düşüncelerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerimizin ve gençlerimizin tatillerini sağlıklı ve faydalı bir şekilde geçirmeleri için ücretsiz yaz spor okullarımızı bu yıl da hayata geçireceğiz. Okullarımıza katılacak bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bu okullarımız ile sporun daha geniş kitlelere yayılmasına katkı yapmak istiyoruz." dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

basketbol, Bafra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı - Son Dakika
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