Bağımlılıkla Mücadele İçin Futbol Maçı

Yeşilay Samsun Şubesi ile İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması için düzenlenen halı saha maçında eski Samsunsporlu futbolcular da yer aldı.

Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, bazı kurum müdürleri ile basın mensupları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait halı sahada dostluk maçı yaptı.

Maçta, sporun birleştirici gücüyle bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlanırken, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak durmanın önemine vurgu yapıldı.

Eski Samsunsporlu futbolcular Musa Aydın ve Adnan Güngör de yıllar sonra aynı sahada bir araya geldi.

Türk futboluna önemli katkı sunan iki futbolcu, bağımlılığa dikkat çekmek için yeşil sahada mücadele etti.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, AA muhabirine, iki önemli futbolcuyla bağımlılıkla mücadele için sporun önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise sporun bağımlılıkla mücadele konusunda birleştirici gücünü göstermek istediklerini vurgulayarak, "7'den 70'e herkes için spor birleştirici bir etken. Biz de bunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Eski Samsunsporlu futbolcular Musa Aydın ve Adnan Güngör de bizlere bu konuda destek oldu." dedi.

Musa Aydın da Yeşilayın bağımlılıkla mücadelesine gönülden destek verdiğini dile getirerek, "Halı saha maçında bağımlılıktan kurtulan arkadaşlarımızın da olması bizleri mutlu etti. Eski futbolcular olarak böyle bir etkinlikte olduğumuz için mutluyuz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için en önemli şey, spor ve eğitimdir." ifadelerini kullandı.