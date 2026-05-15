Bağımlılıkla Mücadele İçin Proje Desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı" çağrısı kapsamında, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu müdahale içerikli projelere destek verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Osman Aşkın Bak, gençleri bağımlılık risklerine karşı korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan program kapsamında sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için 200 milyon lira proje teklif çağrısına çıkıldığını belirtti.

Proje başına en az 1 milyon lira destek vereceklerini belirten Bakan Bak, bu destekle bağımlılıkla mücadelede toplumsal katılımın teşvik edilmesini ve gençlerin bu süreçte aktif rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Birincil önleme yaklaşımını esas alan destek programıyla gençlerin sağlıklı bir geleceğe yönlendirilmesini ve risklere karşı güçlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi her türlü bağımlılık riskinden uzak tutmak, sadece bugünü değil, Türkiye'nin geleceğini de güvence altına almak demektir. Bakanlık olarak yaklaşımımız, sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözüm aramaktan ziyade, henüz risk oluşmadan koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmektir. 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı' ile gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kendilerini gerçekleştirmelerini sağlarken, birincil önleme odaklı çalışmalarımızla onları zararlı alışkanlıklara karşı bir zırh gibi kuşatmayı hedefliyoruz. Bilimsel temelli, kapsayıcı ve gençlerimizin dinamizmine uygun bu önleyici modeller sayesinde, bağımlılıkla mücadelede toplumsal bir direnç oluşturacak ve geleceğin sağlıklı nesillerini hep birlikte inşa edeceğiz."

Proje çağrısı bugün başladı

Bakanlık açıklamasına göre bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında gençlere yönelik proje hazırlayacak sivil toplum kuruluşları ile spor kulüpleri için yapılacak programın proje çağrısı bugün itibarıyla başladı.

Açıklamada, başvuruların 29 Haziran Pazartesi gününe kadar alınacağı belirtilirken, programa ilişkin şartlar şöyle sıralandı:

Programın bütçesi 200 milyon lira, teklif edilen projelerin uygulama süresi ise 9 ay olacak.

Hedef kitlesi 14-29 yaş aralığındaki gençlerden oluşan programda, eğitim dışı kalan düşük gelirli hanelerde yaşayan veya bağımlılık riski yüksek bölgelerde ikamet eden dezavantajlı gençlere öncelik verilecek.

Şubesi bulunmayan sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri en fazla 1 proje, şubesi bulunan kuruluşlar ise en fazla 2 projeyle başvurabilecek.

Şube veya temsilciliklerden yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek, başvuruların genel merkezler üzerinden yapılması gerekecek.

Başvurular, Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine açık olacak.

Proje başvuruları, Bakanlığın proje destek sistemi üzerinden e-devlet şifresiyle elektronik ortamda alınacak, elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ön ve içerik değerlendirmesi sonucunda 50 puan ve üzeri alan projeler, değerlendirme komisyonunca sonuçlandırılarak ilan edilecek.