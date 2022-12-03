Brezilyalı futbol efsanesi Pele'den kötü haber geldi. Bağırsak kanseriyle mücadele eden eski futbolcunun durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; 82 yaşındaki Pele, bağırsak kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapide istenilen ilerlemeyi kaydedemedi. Efsane futbolcunun artık destek tedavi gördüğü ve hayat kalitesinin düşmesini engellemek için tedbirler alındığı belirtildi.
Efsane futbolcu Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "Geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Mbappe de, "Kral için dua ediyorum." mesajıyla efsane isme destek verdi.
Son Dakika › Spor › 82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını yıkan haber - Son Dakika