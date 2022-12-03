82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını yıkan haber - Son Dakika
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82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını yıkan haber

03.12.2022 19:15
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını yıkan haber

Bağırsak kanseri sebebiyle hastaneye kaldırılan Brezilya futbolunun efsanesi Pele, kemoterapiye yanıt vermedi. Yoğun bakıma alınan eski futbolcunun kritik saatlere girdiği belirtildi.

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'den kötü haber geldi. Bağırsak kanseriyle mücadele eden eski futbolcunun durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

KEMOTERAPİ SONUÇ VERMEDİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; 82 yaşındaki Pele, bağırsak kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapide istenilen ilerlemeyi kaydedemedi. Efsane futbolcunun artık destek tedavi gördüğü ve hayat kalitesinin düşmesini engellemek için tedbirler alındığı belirtildi.

82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını yıkan haber

"KRAL İÇİN DUA EDİYORUM"

Efsane futbolcu Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "Geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Mbappe de, "Kral için dua ediyorum." mesajıyla efsane isme destek verdi.

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Brezilya Milli Takımı, Pele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını yıkan haber - Son Dakika


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