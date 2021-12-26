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Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti - Son Dakika

Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti

26.12.2021 11:12
Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, spor tesislerini lise öğrencilerinin oynadığı Diyarbakır Okullar Arası Voleybol Şampiyonası maçlarına tahsis etti.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, spor tesislerini lise öğrencilerinin oynadığı Diyarbakır Okullar Arası Voleybol Şampiyonası maçlarına tahsis etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık spor faaliyetleri arasında yer alan İl İçi Gençler Voleybol Şampiyonası'na Bağlar Belediyesi'nin tesisleri ev sahipliği yapıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yüzlerce öğrencinin katılımıyla 1 aydan uzun süredir devam eden müsabakalar için belediyenin salon ve imkanlarını tahsis etti. 29 Kasım'da başlayan müsabakalara 40 kız ve 16 erkek olmak üzere toplam 56 okul takımı katılıyor.

Şampiyonanın çeyrek ve yarı final aşaması 27 Aralık'ta başlayarak, müsabakalar 3 Ocak'ta yapılacak final maçlarıyla son bulacak. Erkekler ve kızlarda ilk 4 arasına girmeyi başaran toplam 8 takım yine önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da yapılacak bölge şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanacak. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti
Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti
Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti

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Voleybol Şampiyonası, Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bağlar Belediyesi'nden liseli voleybolculara tesis jesti - Son Dakika
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