Bağlar Belediyespor berabere kaldı - Son Dakika

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta Bağlar Belediyespor, 3.Lig'e yükselme Play-Off maçlarına kalma şansını ligin son haftasında kaçırdı.

Mütevazi imkanlarına rağmen başarılı bir sezon geçirerek taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Lider 1984 Muşspor karşısında deplasmanda 15.dakikada Mahsun Döker'in golüyle 1-0 öne geçen Bağlar Belediyespor'u yıkan gol 69.dakikada Serbay Yağız'dan geldi.

1-1'den sonra rakip kalede baskı kuran Diyarbakır temsilcisi, aradığı galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Muşspor grubu 34 puanla lider tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandı. Bağlar Belediyespor ise grubu 31 puanla ikinci sırada tamamladı. - DİYARBAKIR