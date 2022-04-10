Bağlar Belediyespor berabere kaldı - Son Dakika
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Bağlar Belediyespor berabere kaldı

10.04.2022 17:24
Bağlar Belediyespor berabere kaldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta Bağlar Belediyespor, 3.Lig'e yükselme Play-Off maçlarına kalma şansını ligin son haftasında kaçırdı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta Bağlar Belediyespor, 3.Lig'e yükselme Play-Off maçlarına kalma şansını ligin son haftasında kaçırdı.

Mütevazi imkanlarına rağmen başarılı bir sezon geçirerek taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Lider 1984 Muşspor karşısında deplasmanda 15.dakikada Mahsun Döker'in golüyle 1-0 öne geçen Bağlar Belediyespor'u yıkan gol 69.dakikada Serbay Yağız'dan geldi.

1-1'den sonra rakip kalede baskı kuran Diyarbakır temsilcisi, aradığı galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Muşspor grubu 34 puanla lider tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandı. Bağlar Belediyespor ise grubu 31 puanla ikinci sırada tamamladı. - DİYARBAKIR

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1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı 1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Play Off, Futbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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