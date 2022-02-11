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Bağlar Belediyespor'un gençleri bölge şampiyonu oldu - Son Dakika

Bağlar Belediyespor'un gençleri bölge şampiyonu oldu

11.02.2022 19:00
Bağlar Belediyespor'un gençleri bölge şampiyonu oldu

Bağlar Belediyespor 14 yaş altı genç kadın basketbol takımı, Şanlıurfa'da düzenlenen bölge finallerinde şampiyon olarak Diyarbakır'ı Anadolu Finalleri'nde temsil etmeye hak kazandı.

Bağlar Belediyespor 14 yaş altı genç kadın basketbol takımı, Şanlıurfa'da düzenlenen bölge finallerinde şampiyon olarak Diyarbakır'ı Anadolu Finalleri'nde temsil etmeye hak kazandı.

Üç gün süren müsabakalarda Bozova Belediyespor'u 54-16, One Time Akademi'yi 41-20 ve Şanlıurfa Gençlikspor'u 34-31 mağlup eden Bağlar Belediyespor kadın basketbol takımı, üç maçını da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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2. Lig 15. grupta 20 puanla üçüncü sırada yer alan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, Pazar günü saat 13'te başlayacak müsabakada 26 puanla ikinci sırada bulunan Elazığ Belediye Ebuaş Elazığ Voleybol takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç, Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1.Bölge 2.Grup'ta 17 puanla üçüncü sırada bulunan Bağlar Belediyespor futbol takımı ise Pazar günü saat 13.00'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Şanlıurfa, basketbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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