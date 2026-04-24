Bağlarbaşı spor tesisleri yenileniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 14:28  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da gençleri sporla daha fazla buluşturmak için yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirirken mevcut tesisleri de modern hale getiriyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Spor Tesisleri'nde bulunan iki sentetik çim saha ve çevrelerinde yenileme çalışmaları yürütülüyor. Antrenman sahasının zemini baştan aşağı yenilenirken, çevre çitlerinde tadilat ve boya işlemleri de gerçekleştirildi.

Profesyonel müsabakalara uygun ölçülerdeki sentetik çim sahanın da çevre çitlerinde tadilat ve boya çalışmaları tamamlanırken, tribünlerde zarar gören bölümler onarılarak yenilendi. Bakım ve onarım çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiği tesis, daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nin Bursa'nın en büyük mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Bağlarbaşı Spor Kulübü Başkanı Güven Gülüm, spor okulunda 600'e yakın gencin futbol oynadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin duyarlılık göstererek yıpranmış olan halı sahaları yenilediğini belirten Gülüm, "Aylardır istediğimiz antrenmanları yapamıyorduk. Şu anda mahallede müthiş bir sevinç var. Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 15:02:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.