Bahattin Sofuoğlu 20. Sırada

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışını 20. sırada tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışında 20. sırayı aldı.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 20. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı da 20. sırada bitirdi.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı), hem superpole yarışı hem de ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. 26 yaşındaki İtalyan pilot böylece bu sezon koşulan 9 yarışı da kazandı.

Geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 13'üncü birinciliğine ulaşan Bulega, bu alandaki Superbike rekorunu Toprak Razgatlıoğlu (2024, 2025) ile paylaştı.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 186'ya yükselterek rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

Şampiyonanın 4. ayağı, 2-3 Mayıs tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 17:56:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.