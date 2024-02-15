Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, yeni sezonda şampiyonluk için hazır - Son Dakika
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Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, yeni sezonda şampiyonluk için hazır

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, yeni sezonda şampiyonluk için hazır

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 6. sırada tamamlayan Bahattin Sofuoğlu ve 13. sırada tamamlayan Can Öncü, yeni sezonda dünya şampiyonu olmak için piste çıkacak. İki milli motosikletçi, yaptıkları açıklamalarda yarışlara hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Sofuoğlu, en hazır dönemini yaşadığını ve ilk yarışta en iyi olmak istediğini söylerken, Öncü ise geçtiğimiz yılki ameliyat sonrası iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve bu yıl şampiyon olmayı hedeflediğini ifade etti.

15.02.2024 11:19
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Dünya Supersport Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ile 13. sırada tamamlayan milli motosikletçi Can Öncü, yeni sezonda dünya şampiyonu olmak için gaza basacak.

Geçen sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nı 168 puanla pilotlar klasmanında 6. sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ile geçirdiği kazandan dolayı sezonu 13. sırada tamamlayan Can Öncü, yeni sezonda şampiyon olmak için piste çıkacak. 23-25 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak olan Dünya Supersport Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan iki motorcu, birbirlerini ve rakiplerini geçerek dünya şampiyonu olmak için mücadele verecek. Sofuoğlu ve Öncü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptıkları açıklamalarda yarışlara hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bahattin Sofuoğlu: "En hazır dönemimde hissediyorum"

Sezon bittiğinden beri yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdüren milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezon öncesi testlere gittik ve ikisi de güzel geçti. Şu ana kadar ki en hazır dönemimde hissediyorum kendimi. Sezonun son testi için yola çıkacağız ve ardından ilk yarış başlayacak. Elimden geleni yaptığım için kendimi hazır hissediyorum. İlk yarıştan beklentim tabii ki de en iyi olmak. Yaptığımız antrenmanlarda kendimi görüyorum ve çok iyi hissediyorum. İlk yarışta da bu yüzden en iyi olmak isteyeceğim. Ama sezonun da ilk yarışı olduğu için çok riske atmayacağım. Puanları toplayarak sezonun ortasında duruma göre hareket edeceğim" diye konuştu.

Can Öncü: "İnşallah bu yıl şampiyon olacağım"

Antrenmanlar çok iyi gittiğini aktaran milli motosikletçi Can Öncü, "Geçtiğimiz yılın sonunda ameliyat geçirmiştim, 1 ay yattıktan sonra ilk teste gittim sezon öncesinde ve orada da zaten sonuçlar çok güzeldi 1., 2. ve 3. olmuştum. Sonrasında pistte antrenmanlara devam ettik. İnşallah bu yıl şampiyon olacağım. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buradaki en önemli şey birbirimizin önüne geçebilmek, bununla ilgili sürekli antrenman yapıyoruz. Yarışta ne yapıyorsak bu pistte de aynı şekilde onları yapıyoruz. Bu pistte kendimizi hazırlıyoruz ve yarışta da öğrendiklerimizi uyguluyoruz. En önemli şey, burada sert freni öğreniyoruz. Biz iyiyiz, hızlıyız, fark oluşturabiliyoruz ve o yüzden rahatız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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