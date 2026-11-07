Bahçelievler Fabrika Voleybol Okulunun açılışı yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Bahçelievler Fabrika Voleybol Okulunun açılış töreni gerçekleştirildi.

Şehit Ertan Kolay Ortaokulundaki törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ali Barış Demir, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Murat Karabulut, projenin öğrenciler ve Türk sporu için hayırlı olmasını dileyerek, "İlçe milli eğitim müdürlüğü ve federasyon olarak kıymetli evlatlarımız için Fabrika Voleybol okulumuzun açılış törenindeyiz. Umut ediyorum ki bu başlangıç, evlatlarımız ve Türk sporu için güzel olur. Türkiye Voleybol Federasyonunun akademik aklı ve sistemiyle öğrencilerimizi Türk voleyboluna kazandıracak bir sistem kurgulandı. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İlçe için önemli bir projenin açılışı vesilesiyle toplandıklarını dile getiren Mehmet Boztepe ise şunları söyledi:

"Mali yetersizlikler nedeniyle spor yapmak isteyen gençlerin hayallerinin engellenmemesi konusunda böyle bir adım atılıyor olması bizi son derece mutlu etti. Yıldız sporcuların da gelişimine olanak sağlayacak bir projenin temelini attığımıza inanıyoruz. Öğrencilerimiz voleybol oynarken takım ruhunu, disiplini ve gücü de keşfedecek. Federasyonumuza, Bakanlığımıza ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

Ali Barış Demir de 30 bini aşkın öğrenciye spor faaliyeti yaptırdıklarını ve Bahçelievler'i bir spor kenti yapmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstündağ: "Geleceğin sultanları, efeleri buralarda yetişecek"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fabrika Voleybol Projesi ile çocukların voleybola başlamasına vesile oldukları için mutluluk duyduğunu belirtti.

Türk voleybolunun dünyada bir numara olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Dünya şu anda bizden bahsediyorsa, bu durum velilerin çocuklarını küçük yaşta voleybola başlatmasının ve küçük yaşta başlayan bir çabanın eseridir. Fabrika Voleybol Projesi'yle 50 merkezde 6-12 yaş aralığında 31 bin çocuğa ulaştık ve ulaşmaya devam ediyoruz. Geleceğin sultanları, efeleri buralarda yetişecek. Hayallerinizi ve heyecanınızı kaybetmeden mücadelenize devam edin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bahçelievler Spor Kulübünün de tekrar Sultanlar Ligi'ne çıkmasını temenni ediyorum. Voleybolu sevmekten vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek Bahçelievler Fabrika Voleybol Okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Üstündağ, törenin ardından okulun kapalı spor salonunda çocuklarla voleybol oynadı.