Bahçeşehir Koleji, 7. haftada Denizli Basket'i 97-86 yendi ve 6. galibiyetini aldı

Bahçeşehir Koleji, 7. haftada Denizli Basket'i 97-86 yendi ve 6. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinan Erdem'de oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Yukatel Denizli Basket'i 97-86 yendi. Bahçeşehir bu sonuçla ligde 6. galibiyetine ulaşırken Denizli Basket 6. yenilgisini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Yener Yılmaz, Samet Biner
Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Reed 14, Ponitka 18, Williams 14, Cavanaugh 2, Avramovic 14, İsmet Akpınar, Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Kenan Sipahi 2, Dileo 11, Mustafa Yiğit Açar
Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 19, Meeks 25, Pecarski 6, Mahir Ağva 4, Dunn 3, Mustafa Yılmaz 3, Egemen Güven 10, Amzil 2
1. Periyot: 24-27
Devre: 51-50
3. Periyot: 79-61
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-86 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 6. galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise 6. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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