Bahçeşehir Koleji, 7. haftada Denizli Basket'i 97-86 yendi ve 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçeşehir Koleji, 7. haftada Denizli Basket'i 97-86 yendi ve 6. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinan Erdem'de oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Yukatel Denizli Basket'i 97-86 yendi. Bahçeşehir bu sonuçla ligde 6. galibiyetine ulaşırken Denizli Basket 6. yenilgisini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Yener Yılmaz, Samet Biner

Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Reed 14, Ponitka 18, Williams 14, Cavanaugh 2, Avramovic 14, İsmet Akpınar, Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Kenan Sipahi 2, Dileo 11, Mustafa Yiğit Açar

Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 19, Meeks 25, Pecarski 6, Mahir Ağva 4, Dunn 3, Mustafa Yılmaz 3, Egemen Güven 10, Amzil 2

1. Periyot: 24-27

Devre: 51-50

3. Periyot: 79-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 6. galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise 6. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
Sinan ErdemBahçeşehirSigortaTürkiyeDenizliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
Antalya’da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu Antalya'da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Brezilya’da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
Bolu’daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı “Allah’ım adamı ezdi“ Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
14:44
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 15:28:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, 7. haftada Denizli Basket'i 97-86 yendi ve 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android