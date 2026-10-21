Bahçeşehir Koleji, BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenilerek grupta ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenilerek grupta ilk mağlubiyetini aldı

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BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. haftasında Saraybosna'da BOSNA BH Telecom ile karşılaşan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, salondan 86-77 mağlup ayrıldı. Bu sonuç Bahçeşehir Koleji'ne gruptaki ilk yenilgisini getirirken Bosna Hersek ekibi ilk galibiyetini aldı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi.

Saraybosna şehrindeki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmada, BOSNA BH Telecom ilk çeyreği 21-13 önde tamamlarken devre arasına da 36-33 üstünlükle gitti.

Oyunun geri kalanında da Bahçeşehir Koleji'nden daha etkili performans sergileyen Bosna Hersek ekibi, üçüncü çeyreği 58-50 üstün tamamlarken maçtan ise 86-77 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekipte Shawn Pipes 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ise ilk galibiyetine ulaştı.

Kaynak: AA
SaraybosnaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenilerek grupta ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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