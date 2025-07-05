Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer alacak.
Homesley, son olarak İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımında forma giydi.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Caleb Homesley'i Transfer Etti - Son Dakika
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