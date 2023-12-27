Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile anlaştı

Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevi için Karadağlı çalıştırıcı Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjic!" ifadelerine yer verildi.