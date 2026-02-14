Bahçeşehir Koleji, Erokspor'u Yendi

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis
Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 14, Cornelie 12, Egehan Arna 11, Love 6, Crawford 7, Galloway 2, Thomas Akyazılı 3, Thurman 2, Ahmet Düverioğlu
Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Furkan Haltalı 3, Flynn 9, Ponitka 10, Cavanaugh 12, Ford 6, Mitchell, İsmet Akpınar 7, Williams 6, Göktuğ Baş
1. Periyot: 20-24
Devre: 29-39
3. Periyot: 46-49
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Safiport Erokspor'u 72-60 yendi.
