Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda London Lions'a konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions'la karşılaşacak.
Londra'daki Copper Box Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
İlk turda mücadele ettiği E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci turda yer aldığı L Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Grubunda oynadığı tüm maçları kaybeden London Lions ise son basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA
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