Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü FIBA Europe Cup'ta ikinci oldu - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü FIBA Europe Cup'ta ikinci oldu

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, FIBA Europe Cup'ta şampiyonluğu hedeflediklerini ancak ikinci olduklarını belirterek, gelecek sezon daha güçlü bir şekilde ligde mücadele etmeye çalışacaklarını söyledi. Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final rövanş maçında Alman ekibi NINERS Chemnitz'i uzatmalarda 105-95 mağlup ederek ikinci oldu.

24.04.2024 22:14  Güncelleme: 22:16
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Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, FIBA Europe Cup'ta şampiyonluğu hedeflediklerini ama ikinci olduklarını belirterek, "Gelecek sezon daha güçlü bir şekilde ligde mücadele etmeye çalışacağız" dedi.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final rövanş maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi NINERS Chemnitz'i uzatmalarda 105-95'lik skorla mağlup etti. İlk müsabakada 85-74 yenilen kırmızı-lacivertliler bu sonuçla ikinci oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Maalesef 10 sayıyla yenmemize rağmen 2 sayıya daha ihtiyacımız vardı ama basketbol böyle bir spor. Yapacak bir şey yok. Ben yine de kendi oyuncularımı tebrik ediyorum ve mücadeleleri için teşekkür ediyorum. İkinci olduk. Bu da güzel. O yüzden çok fazla diyebileceğim bir şey yok. Chemnitz'i de tebrik ediyorum. Gelecek sezon daha güçlü bir şekilde ligde mücadele etmeye çalışacağız. İkincilik de güzeldir. Tabii ki şampiyonluğu hedefliyorduk ama ikinci olduk. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü FIBA Europe Cup'ta ikinci oldu - Son Dakika

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