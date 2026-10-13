Bahçeşehir Koleji, Manresa'yı 100-88 yenip grupta 3. galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeşehir Koleji, Manresa'yı 100-88 yenip grupta 3. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem'de İspanya ekibi Kids&Us Manresa'yı 100-88 yendi. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla grupta 3. galibiyetine ulaşırken Manresa 2. kez yenildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Ioannis Tsimpouris (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Kenan Sipahi 3, Mike 4, Cavanaugh 12, Williams 10, Reed 22, Avramovic 7, İsmet Akpınar, Inglis 11, Furkan Haltalı, Ponitka 12, Mitrovic 3

Kids&Us Manresa: Allen 21, Benitez 11, Agbo 6, Notae 8, Ongenda 10, Kolenda 11, Beaufort 2, Tamba 1, Fernandez 3, Oriola 13, Villar 2, Minchev

1. Periyot: 32-20

Devre: 53-44

3. Periyot: 76-66

Beş faulle çıkan: 34.11 Agbo (Kids&Us Manresa)

Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya ekibi Kids&Us Manresa'yı 100-88 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 3. galibiyetini aldı. Manresa ise 2. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
Sinan ErdemMaç SonucuBasketbolİspanyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
21:57
Canlı anlatım: Dev maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Dev maçta heyecan çok yüksek
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:37
Milli Takım’ın yeni hocası mı olacak Abdullah Avcı’dan beklenen açıklama geldi
Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Abdullah Avcı'dan beklenen açıklama geldi
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:20
Manisa’da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 22:25:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, Manresa'yı 100-88 yenip grupta 3. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei