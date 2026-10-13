Bahçeşehir Koleji, Manresa'yı 100-88 yenip grupta 3. galibiyetini aldı

Bahçeşehir Koleji, Manresa'yı 100-88 yenip grupta 3. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem'de İspanya ekibi Kids&Us Manresa'yı 100-88 yendi. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla grupta 3. galibiyetine ulaşırken Manresa 2. kez yenildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Ioannis Tsimpouris (Yunanistan)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Kenan Sipahi 3, Mike 4, Cavanaugh 12, Williams 10, Reed 22, Avramovic 7, İsmet Akpınar, Inglis 11, Furkan Haltalı, Ponitka 12, Mitrovic 3
Kids&Us Manresa: Allen 21, Benitez 11, Agbo 6, Notae 8, Ongenda 10, Kolenda 11, Beaufort 2, Tamba 1, Fernandez 3, Oriola 13, Villar 2, Minchev
1. Periyot: 32-20
Devre: 53-44
3. Periyot: 76-66
Beş faulle çıkan: 34.11 Agbo (Kids&Us Manresa)
Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya ekibi Kids&Us Manresa'yı 100-88 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 3. galibiyetini aldı. Manresa ise 2. yenilgisini yaşadı.
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