Bahçeşehir Koleji, Marko Simonovic ile yollarını ayırdı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyuncu Marko Simonovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2024-2025 sezonunda katılan Marko Simonovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marko'ya tüm hizmetleri için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.