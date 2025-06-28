Bahçeşehir Koleji, Marko Simonovic ile yollarını ayırdı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyuncu Marko Simonovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2024-2025 sezonunda katılan Marko Simonovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marko'ya tüm hizmetleri için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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