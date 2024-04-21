Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica\'yı Sportif Direktör olarak göreve getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica'nın 2024-2025 sezonu için Sportif Direktör olarak göreve getirildiğini duyurdu.
Daha önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı FIBA Europe Cup'ta şu sıralar bir kez daha final heyecanı yaşayan Bahçeşehir Koleji, gelecek planlamalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Önümüzdeki sezonlar için hedef büyütme sinyalleri veren Kırmızı Ejderhalar, kısa zaman önce profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Nemanja Bjelica'nın sportif direktör olarak yönetim kadrosuna katılacağını resmen açıkladı.
Kulüp Başkanı Begüm Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nemanja Bjelica, oyunculuk döneminde hem Avrupa basketbolu hem de NBA'deki başarılarıyla değerini defalarca kanıtladı. Ülkemize ve Türk basketboluna da aşina olan ve ligimizi yakından takip eden böylesine önemli bir ismin bundan sonra takımımızın başarısı için çalışacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Bjelica'nın vizyonu ve hedeflerimize duyduğu yoğun ilgiyle birlikte getireceği basketbol kültürünün hem takımımıza hem de ülke basketboluna uzun vadeli katkıları olacağına, bu hamlenin ligimizin marka değerini artıracağına inanıyorum" dedi.
Avrupa'da ilk üst düzey oyunculuk fırsatını Kızılyıldız formasıyla bulan Nemanja Bjelica, burada gösterdiği performansla 2010 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından 35. sıradan seçildi. NBA kariyerine başlamadan önce Baskonia ve son olarak Fenerbahçe formaları giyen Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli formayla geçirdiği iyi sezonda takımının Euroleague Final Four'a kalmasında büyük rol oynamış ve normal sezonunun da en değerli oyuncusu seçilmişti (2015). 2015 yazında Minnesota Timberwolves ile sözleşme imzalayarak NBA'e giden Bjelica, Sacramento Kings ve Miami Heat formalarıyla mücadele etmesinin ardından 2021 yılında Golden StateWarriors ile anlaştı. Warriors ile 2021-2022 sezonunu başarıyla tamamlayan Bjelica, takımıyla birlikte NBA şampiyonluğu sevinci yaşadı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica'yı Sportif Direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika
Van'da düzenlenen Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları son maçlarla birlikte tamamlandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 18 il ve 60 sporcu katıldı. Organizasyonun başarılı geçtiğini belirten Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, misafirlerin memnuniyetini dile getirdi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri yapacak.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023-2024 öğretim yılı Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları'nın finali tamamlandı. Dört gün süren müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi. Erkekler kategorisinde birincilik Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne, kadınlar kategorisinde ise birincilik Kastamonu Üniversitesi'ne gitti. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, müsabakalarda görev alan tüm sporcuları ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.
Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek. Kastamonu Belediyespor, play-off sıralamasında ikinciliği garantilemek için bu maçı kazanmak istiyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 725 lira para ele geçirildi. Araçı kullanan şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Maraton İzmir, dünyadan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Kenyalı Vitalis Kibiwot ve Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci oldu.
TFF Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Karşıyaka Koleji Spor Kulübü'nü 14-0 mağlup ederek, ligin tamamlanmasına iki hafta kala yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Lig liderleri, play-off kuralarına seri başı olarak katılacak ve 2024-2025 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?