Bahçeşehir Koleji Play-off'ta Trabzonspor'u Yendi
Bahçeşehir Koleji Play-off'ta Trabzonspor'u Yendi

26.05.2026 20:14
Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 91-65 mağlup ederek play-off çeyrek finalinde 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Trabzonspor'u 91-65 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu

Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 7, Flynn 9, İsmet Akpınar 11, Williams 12, Homesley 8, Matt Mitchell 8, Hunter Hale 22, Mateusz Ponitka 5, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 2, Ahmet Arda Aydın

Başantrenör: Marco Barac

Trabzonspor: Royce Hamm Jr. 16, Tony Taylor 7, Marcquise Reed 15, Berk Demir 3, Yeboah 5, Tres Tinkle 8, Joseph Girard III 7, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Alican Güney 2

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

1. Periyot: 26-19 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 47-34 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 67-43 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

