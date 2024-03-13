Bahçeşehir Koleji, Porto'yu 88-52 yenerek yarı finale yükseldi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Alexandre Deman (Fransa)
Bahçeşehir Koleji: Taylor 15, Bouteille 8, Boutsiele 15, Muhammed Baygül 12, Cavanaugh 16, Scrubb 12, Egehan Arna 3, Berkay Candan 2, Egemen Güven, Kell 5, Can Maxim Mutaf
Porto: Melvin 6, Omlid 6, Barber 2, Harrison 11, Queiroz 7, Sa 6, Fayne 10, Kloof 4, Monteiro, Cardoso, Guerreiro
1. Periyot: 31-14
Devre: 53-28
3. Periyot: 71-44
5 Faulle çıkan: 39.15 Queiroz (Porto)
FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibini 88-52 yenerek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya deplasmandaki 10 sayı farklı (90-80) yenilgiyi telafi etmek için çıkan kırmızı-lacivertli takım, ilk çeyreği Cavanaugh ve Taylor'ın etkili performansıyla 31-14 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 53-28 üstün girdi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı 20 sayının üzerinde tutan ev sahibi ekip, periyodu 71-44 üstün kapattı. Son çeyrekte farkı daha da açan Bahçeşehir Koleji mücadeleden 88-52 galip ayrıldı.
Porto karşısında deplasmandaki çeyrek final ilk maçını 10 sayı farkla kaybeden kırmızı-lacivertliler, rövanşı 36 sayı farkla alarak adını yarı finale yazdırdı.
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve 4'lü turnuva çalışması yaptı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın başarısı için taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, tribünleri doldurmasını ve takıma sahip çıkmasını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının zorlu bir mücadele olacağını belirterek, kazanmak ve puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Sivasspor taraftarının takımla birlikte başarının geldiğini ifade eden Uygun, taraftarların tribünleri doldurmasıyla takımın gücünün arttığını ve hayal ettiklerini birlikte başaracaklarını dile getirdi.
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