Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi

28.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek Türkiye Sigorta Süper Ligi yarı finaline geçti.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök

Trabzonspor: Reed 28, Alican Güney, Berk Demir 2, Hamm 15, Taylor 12, Girard, Tinkle 10, Batu Bircan, Yeboah 10, Ege Arar 1, Dorukhan Engindeniz

Bahçeşehir Koleji: Homesley 27, Flynn 24, İsmet Akpınar 9, Williams 9, Mitchell 3, Furkan Haltalı 2, Ahmet Arda Aydın, Ponitka 2, Cavanaugh 8, Hale 10

1. Periyot: 22-29

Devre: 48-48

3. Periyot: 64-74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mücadele de ilk sayı Trabzonspor'un ABD'li skoreri Reed ile geldi. Çekişmeli geçen ilk periyotta konuk ekip Williams ve Homesley gibi isimleriyle etkili olurken ilk 5 dakikaya da 15-11 önde girdi. Bordo-mavililer, Berk Demir ve Taylor'un oyuna daha çok katılmasıyla farkı kapatsa da Bahçeşehir Koleji ilk periyodu 29-22 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında daha etkili olan konuk ekibin Flynn'ın dışarıdan Homesley'in içeriden bulduğu sayılarla farkı açma çabasına Trabzon temsilcisi Hamm'ın ribaundları, Tinkle ve Taylor'un sayılarıyla karşılık verdi. 19. dakikadan itibaren taraftarın desteğini daha çok arkasına alan ev sahibi takım, Reed'in son saniyede attığı 3 sayılık atışla ilk yarıyı 48-48 beraberlikle kapatmayı başardı.

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü ele alan Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar ve Cavanaugh gibi isimlerle sayılar buldu. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran konuk ekip Flynn ve Hale'in oyuna daha çok katılmasıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve üçüncü periyodu 74-64 önde kapattı.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, etkili oyununu sürdürerek maçtan 94-78 galip ayrıldı.

Rakibi karşısında ilk maçı da 91-65 kazanan Bahçeşehir Koleji, seride durumu 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmada iki teknik faul alan Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, diskalifiye edildi.

Öte yandan maç başlamadan önce 2025-2026 sezonunun MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar tarafından Trabzonsporlu oyuncu Marcquise Reed'e verildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Sigorta, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu’na sitem dolu şiir Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı

20:41
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
20:35
116 yıllık efsane geri dönüyor
116 yıllık efsane geri dönüyor
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:41
Vatan Özcan: Türkiye’yi seçtim çünkü adım Vatan
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 20:59:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.