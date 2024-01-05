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Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-79 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Dejan Radonjic yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket\'i mağlup etti
05.01.2024 - 21:41,  Güncelleme: 21:45
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan

Bahçeşehir Koleji: Taylor 16, Scrubb 12, Bouteille 10, Cavanaugh 14, Boutsiele 21, Arca Tülüoğlu, Muhammed Baygül 3, Egemen Güven 7, Can Maxim Mutaf, Berkay Candan 3

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 21, Hudson 12, Wright 22, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen 2, Muhaymin Mustafa 8, Berke Aygündüz, Badzim 8, Çağatay Özkan

1. Periyot: 20-21

Devre: 47-44

3. Periyot: 66-69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 7. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise 11. yenilgisini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Dejan Radonjic yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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