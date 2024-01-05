Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket\'i mağlup etti

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan
Bahçeşehir Koleji: Taylor 16, Scrubb 12, Bouteille 10, Cavanaugh 14, Boutsiele 21, Arca Tülüoğlu, Muhammed Baygül 3, Egemen Güven 7, Can Maxim Mutaf, Berkay Candan 3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 21, Hudson 12, Wright 22, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen 2, Muhaymin Mustafa 8, Berke Aygündüz, Badzim 8, Çağatay Özkan
1. Periyot: 20-21
Devre: 47-44
3. Periyot: 66-69
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-79 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 7. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise 11. yenilgisini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Dejan Radonjic yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan galip ayrıldı.
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