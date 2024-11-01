Bahçeşehir Koleji Zorlu Maçta Yalovaspor'u Geçti - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji Zorlu Maçta Yalovaspor'u Geçti

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor'u 83-82 ile mağlup etti.

01.11.2024 21:47
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 26, Smith 18, Bouteille 5, Cavanaugh 8, Furkan Haltalı, Simonovic 12, Odiase 6, Ponitka 8, Egehan Arna, Göktuğ Baş

Yalovaspor Basketbol: Sherfield 22, McConico 12, Johnson 14, Kadir Bayram 8, Krampelj 10, Peterka 8, Ege Özçelik 2, Egemen Güven 4, Clark 2, Çağatay Özkan

1. Periyot: 18-24

Devre: 41-47

3. Periyot: 63-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 83-82 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Zorlu Maçta Yalovaspor'u Geçti - Son Dakika

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