Bahia takım otobüsündeki patlamada 3 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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Bahia takım otobüsündeki patlamada 3 futbolcu yaralandı

25.02.2022 11:00
Bahia takım otobüsündeki patlamada 3 futbolcu yaralandı

Brezilya'da Bahia Futbol Takımı'nın otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu 3 futbolcu yaralandı.

Brezilya'da Bahia Futbol Takımı'nın otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu 3 futbolcu yaralandı.

Bahia Kulübü, Sampaio Correa karşılaşması için yola koyuldukları sırada takım otobüsüne yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu futbolcuları Danilo Fernandes, Matheus Bahia ve Marcelo Cirino'nun yaralandığını açıkladı.

Salvador şehrinde meydana gelen saldırıda en ciddi yaralanmayı Danilo Fernandes'in geçirdiği, yüzüne şarapnel parçaları isabet eden kalecinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından patlamanın etkisiyle otobüs camlarında oluşan deliklerin ve kana bulanan koltukların fotoğrafı paylaşıldı.

Otobüs yakınlarında bulunan bir aracın da patlamada zarar gördüğü ifade edildi.

Bahia eyalet polisinin olay hakkında soruşturma açtığı bildirildi. Yerel medyada saldırının, geçen sezon ikinci lige düşen ve son zamanlarda beklenen performansı sergileyemeyen Bahia'nın taraftarları tarafından yapılmış olabileceği öne sürüldü.

Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor formaları giyen Kolombiyalı Hugo Rodallega'nın da görev yaptığı Bahia, saldırının ardından sahasında çıktığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. Rodallega mücadelede bir gol kaydetti.

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Brezilya, Futbol, Bahia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahia takım otobüsündeki patlamada 3 futbolcu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahia takım otobüsündeki patlamada 3 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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