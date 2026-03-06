Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen isimlerin cezalarını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 60 sayılı toplantısında, FDT'nin 57. maddesi uyarınca sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış kişilerle ilgili alınan kararlar açıklandı.

Galatasaray Kulüp A Takım Doktoru Yener İnce 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Fenerbahçe Kulüp Tercümanı Saruhan Kahraman ise 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.