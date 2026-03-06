Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok - Son Dakika
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok
06.03.2026 16:55
PFDK, bahis eylemi nedeniyle Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye 45 gün; Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen isimlerin cezalarını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 60 sayılı toplantısında, FDT'nin 57. maddesi uyarınca sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış kişilerle ilgili alınan kararlar açıklandı.

Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok
Galatasaray Kulüp A Takım Doktoru Yener İnce

Galatasaray Kulüp A Takım Doktoru Yener İnce 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Fenerbahçe Kulüp Tercümanı Saruhan Kahraman ise 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok
Fenerbahçe Kulüp Tercümanı Saruhan Kahraman

LİSTENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

SON DAKİKA: Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok - Son Dakika
