Bahri Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahri Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu Başkanı

Bahri Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu Başkanı

Bahri Tanrıkulu, Türkiye Taekwondo Federasyonu başkanlığına seçildi; 181 oy aldı.

20.10.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Taekwondo Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurulunda yapılan Başkanlık seçimlerinde Bahri Tanrıkulu 181 geçerli oy alarak federasyon başkanlığına seçildi. Cemar Mermer Finansal Müdürü Ünal Karadağ da Tanrıkulu'nun yönetiminde yer aldı.

Crowne Plaza Otel'de yapılan ve 300 delegeden 257'sinin katılım gösterdiği genel kurulda, kullanılan 186 oyun 181 tanesini alan Bahri Tanrıkulu 4 yıllığına Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Manisa'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine sağladıkları katkıların yanı sıra spora ve sporcuya sağladıkları desteklerle adından sıkça söz ettiren Cemar Mermer ve Traverten'in Finans Müdürü Ünal Karadağ'ın da yönetim kurulu listesinde bulunduğu Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Beş yaşından buyana şerefle mensubu olduğum Taekwondo ailemizin artık başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Bizim başkanlığımızda yılgınlığa, yorgunluğa yer olmayacak. Projelerimizi bir bir hayata geçirerek dünya taekwondosunda hak ettiğimiz yerimizi alacağız. Yeni dönemde camiamızın önemli eksiklerini bir bir tamamlayacağız. Elektronik kura çekimi, maç sayı göstergesi, sicil sisteminin yenilenmesi, bütün maçların dünyanın her yerinde canlı yayını, Türkiye Süper Ligi, bölgesel ligler bunlardan sadece birkaç tanesi. Salon, tesis, elektronik ekipmanların yenilenmesi, AFAD anlaşması ile büyük kulüplerin kurulması anlaşmaları ele alacağımız projelerimizin bir kısmıdır. Yukarıda belirttiğim yeniliklerin proje ve kararları yapacağımız büyük çalıştay ile hep beraber karara bağlanıp camiamıza sunulacaktır. İlk gün dediğimiz gibi ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla, hep birlikte kol kola, omuz omuza Taekwondo Kazandı"

Cemar Mermer ve Traverten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın da federasyon başkanlığına seçilen Tanrıkulu'yu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Bahri Tanrıkulu, Yerel Haberler, Ünal Karadağ, Politika, Ekonomi, Türkiye, manisa, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahri Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 03:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bahri Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.