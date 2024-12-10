Bakan Bak: 2026 Dünya kupasına gidip bu ülkeyi sevindirmek istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak: 2026 Dünya kupasına gidip bu ülkeyi sevindirmek istiyoruz

Bakan Bak: 2026 Dünya kupasına gidip bu ülkeyi sevindirmek istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz.

10.12.2024 13:04  Güncelleme: 13:11
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz. Daha fazla sporcunun Avrupa'ya gitmesini, Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupasına gidip güzel işler yapmak da en büyük hedeflerimizden biri" şeklinde konuştu.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin onlar için bir şans olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi futbolu çok iyi bilmesi ihtiyaçlarını bilmesi çok kıymetli. Geçen süre içerisinde yapılan yatırımlar gerçekten çok önemli bunlar örnekleriyle dolu daha çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız. Vizyonun artmasını istiyoruz. Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve bunların yanında şehirlerimizde o şehrin nüfusuna uygun şekilde stadyum yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA SPORCUMUZ AVRUPA'YA TRANSFER OLSUN İSTİYORUZ'

Daha çok sporcu yetiştirmek istediklerini dile getiren Bakan Bak, "Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcumuz yetiştirilmesi daha fazla sporcumuz Avrupa'ya transfer olsun istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

'2026 FIFA DÜNYA KUPASI'NA GİDİP GÜZEL İŞLER YAPMAK, BU ÜLKEYİ SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmesini çok istediklerini de söyleyerek, "2026 FIFA Dünya Kupasına gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Politika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak: 2026 Dünya kupasına gidip bu ülkeyi sevindirmek istiyoruz - Son Dakika

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