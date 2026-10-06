Bakan Bak, Antalya'da 6. kez Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak, Antalya'da 6. kez Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank'ı tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u mağlup ederek 6. kez Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank'ı tebrik etti. Bak, 17. kez düzenlenen organizasyonda mücadele eden Eczacıbaşı Peron İstanbul'u da kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Spor Salonu'nda oynanan 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibi Eczacıbaşı Peron İstanbul'u mağlup ederek 6. kez kupanın sahibi olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. 17. kez düzenlenen Şampiyonlar Kupası organizasyonunda mücadele eden Eczacıbaşı Peron İstanbul'u da performansından dolayı kutluyorum. İki güzide kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA
Mehmet KasapoğluVakıflar BankasıOsman Aşkın BakİstanbulAntalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
22:25
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:30:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Bak, Antalya'da 6. kez Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei