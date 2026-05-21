Bakan Bak, Etnospor Festivali\'nde AA Standını Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikte gerçekleştirilen açılışın ardından gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Bak, daha sonra AA standına geldi.
Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Bak, daha sonra ajans çalışanlarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bakan Bak, AA standını ziyaretinin ardından alandan ayrıldı.
