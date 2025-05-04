Bakan Bak, Hentbol Şampiyonlarını Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de düzenlenen HDI Sigorta Hentbol Türkiye Kupası Finalleri'nde erkeklerde şampiyon olan Beşiktaş ile kadınlarda kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, "İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş ile HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Ortahisar Belediyespor'u mağlup ederek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kutluyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.