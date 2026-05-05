Bakan Bak, Milli Takıma Başarı Diledi

05.05.2026 18:47
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 15'inci Kamu Futbol Turnuvası'nda Milli Takım'a destek verdi.

15'inci Kamu Futbol Turnuvası kapsamında gösteri maçına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarı dileyerek, "Spor, birleştirici gücü olan, toplumları birleştiren önemli bir olgu. Heyecanlıyız. Çünkü bu sene milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek. Çok güzel bir iş başardılar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 15'inci kez düzenlenen Kamu Futbol Turnuvası öncesinde Ankara Altındağ Örnek Stadı'nda oynanan gösteri maçına katıldı. Meclis Spor ile Şöhretler Karması takımları arasında oynanan karşılaşmada Meclis Spor forması giyen Bakan Bak, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, Ankara Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kamu kurumları arası futbol turnuvasının başlangıcını yaptıklarını ifade ederek, "Ankara bürokrasisi streslidir, tempo yüksektir. Arada biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla kamu kurumlarından arkadaşlarımızı bu turnuvaya bekliyoruz. Spor; birleştirici gücü olan, toplumları birleştiren önemli bir olgu. Heyecanlıyız çünkü bu sene milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek. Çok güzel bir iş başardılar. Bizim çocuklara Amerika'da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel işler yapacaklar. Gruptan çıktılar, elemeleri geçtiler. Şanslıyız ki Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Spor faaliyetlerine, spor yatırımlarına ve pek çok organizasyona destek veriyor. Ülkemizi ve sporu seviyoruz" diye konuştu.

GÖSTERİ MAÇI BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Karşılaşma ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tempolu başlayan mücadelede iki takım da hücum futbolunu tercih ederken, Fair-Play çerçevesinde geçen maç 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

