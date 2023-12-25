Bakan Bak, Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi. Bakan Bak, dünkü derbi maçın taktik savaşı şeklinde geçtiğini belirterek, Süper Kupa maçının keyifle izleneceğini ve her iki takıma da başarılar diledi.
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25.12.2023 15:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bak, Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi - Son Dakika