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Bakan Bak, Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi - Son Dakika
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Bakan Bak, Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi. Bakan Bak, dünkü derbi maçın taktik savaşı şeklinde geçtiğini belirterek, Süper Kupa maçının keyifle izleneceğini ve her iki takıma da başarılar diledi.

Bakan Bak, Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi
25.12.2023 - 14:13,
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bakan Bak, Süper Kupa maçında iyi oynayan takımın kazanmasını diledi - Son Dakika
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