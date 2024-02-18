Bakan Bak, Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak, Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti. Serbest stil 125 kilo finalinde rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, müsabakanın ardından Bakan Bak tarafından telefonla tebrik edildi.

18.02.2024 22:17
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- Bakan Bak, Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti

BÜKREŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebrik etti.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak, mücadelenin ardından şampiyon güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebriklerini iletti.

Bakan Bak, Taha Akgül\'ü telefonla arayarak tebrik etti
Kaynak: İHA

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