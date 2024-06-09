Spor

Bakan Bak'tan Ali Koç'a tebrik

İSTANBUL,

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü'nün bugün yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."