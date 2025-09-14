Bakan Bak'tan Boksçulara Tebrik - Son Dakika
Bakan Bak'tan Boksçulara Tebrik

14.09.2025 21:00
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile bronz madalya elde eden Şeyma Düztaş'ı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar ile 80 kiloda bronz madalya kazanan Şeyma Düztaş'ı yürekten tebrik ediyorum. Elde edilen madalyalarda emeği bulunan milli sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize, yöneticilerimize ve kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

