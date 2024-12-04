Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'e Tebrik - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'e Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Opet'i Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi için tebrik etti.

04.12.2024 21:08
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, sporseverlere heyecan verici bir mücadele yaşattı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında mücadele eden ÇBK Mersin'i de tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'e Tebrik - Son Dakika

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