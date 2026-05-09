Bakan Bak'tan Galatasaray'a Kutlama

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."