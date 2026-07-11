Bakan Bak'tan Muğla'ya Spor Yatırımları - Son Dakika
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Bakan Bak'tan Muğla'ya Spor Yatırımları

Bakan Bak\'tan Muğla\'ya Spor Yatırımları
11.07.2026 14:34
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'ya yeni spor tesisleri ve yatırımlar müjdeledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Su Sporları Merkezi'nde Kano Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden ve göldeki antrenmanlarını izleyen Bak, Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda K1 genç erkekler 500 metre kategorisinde altın madalya kazanan Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bakan Bak, ziyarette yaptığı açıklamada, Türk sporu adına önemli başarılara imza atıldığını vurguladı. Dünya şampiyonu Karahan'ın yanı sıra dünya şampiyonalarında bronz madalya kazanan Işılsu ve Özge Nas'ı da kutlayan Bak, kano ve kürek gibi olimpiyatlarda çok sayıda madalyanın dağıtıldığı branşlara yönelik yatırımları sürdüreceklerini ifade etti.

"Köyceğiz'deki kamp tesisinin kapasitesini artırdık"

Köyceğiz'deki kamp tesisini yenileyerek kapasitesini artırdıklarını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Eksiklikleri giderilen bu merkez, hem kürek hem de kano sporu için çok önemli bir yer haline geldi. Köyceğiz Gölü, denize açılan yapısıyla doğal bir parkur özelliği taşıyor ve sporcularımız tarafından yaz ve kış aylarında yoğun şekilde tercih ediliyor. Tesisimizi daha işlevsel ve etkin hale getirmek adına antrenör kadrolarımızı da güçlendirdik. Amacımız, gençlerimizin olimpiyat kotaları alarak şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmasıdır. Tesisin yanına bir fitness merkezi ve kayıkhane de ilave ederek burayı tam donanımlı bir kamp merkezi haline getireceğiz."

Muğla'ya spor salonu, stadyum ve yurt müjdeleri

Kent genelindeki tesisleşme çalışmalarına değinen Bakan Bak, Muğla'da spor ve gençlik yatırımlarında önemli bir dönemin yaşandığını belirtti.

Marmaris'te spor salonu, Ula'da ise spor salonu salon ve yüzme havuzu açılışları gerçekleştireceklerini bildiren Bak, "Merkezdeki stadyum çalışmalarımız tamamlandı. Üç yılda hızla yükselerek 1. Lig'e çıkan Muğlaspor'umuzu tebrik ediyor, yeni stadyumun hayırlı olmasını diliyorum. Benzer bir stadyum projesini yıllardır başarıyla mücadele eden Fethiye için de görüşüyoruz. Ayrıca Menteşe'de bir öğrenci yurdumuz tamamlandı, Bodrum'da ise inşaat devam ediyor. Muğla'ya 1000 kişilik bir öğrenci yurdu daha kazandırarak barınma ihtiyacını tamamen çözeceğiz." dedi.

Konuşmasında ulusal başarılara da değinen Bakan Bak, grupta 6'da 6 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ve Dünya Milletler Ligi kapsamında Japonya'da bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımıı'nı tebrik etti.

Pentatlon atışı yaptı, tesisleri inceledi

Bakan Bak, Köyceğiz'deki programının ardından Ula Spor Salonu ve Butik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Burada modern pentatlon sporcularıyla bir süre sohbet eden Bak, atış yaptı.

Daha sonra yenileme çalışmaları tamamlanan Menteşe Atatürk Stadyumu'nu gezerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla Valiliğini de ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör de katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, Köyceğiz, Dünya, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan Muğla'ya Spor Yatırımları - Son Dakika

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